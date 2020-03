Ursula Bennardo in lacrime sul social per la dedica di Sossio Aruta al GF Vip

Ursula Bennardo non trattiene le lacrime e lo fa vedere sul social ai tanti follower: è commossa per la dedica che le ha fatto Sossio Aruta al GF Vip. Il compagno ha composto nel giardino della Casa, usando una miriade di bicchieri di plastica,. La data del loro fidanzamento. Festeggia così a distanza il giorno del loro anniversario: sono due anni che stanno insieme.

Piange, non trattiene le lacrime. Ursula Bennardo è colpita dalla dedica di Sossio Aruta che con i bicchieri ha scritto: “4/03/2018 Ti amo Ursula”. “Forse non siete abituati a vedermi piangere, ma sono molto emozionata in questo momento”, fa sapere ai fan.

VIDEO

Poi aggiunge: “Sono otto giorni che manca, non averlo con me in un giorno così importante non è bello”. La commozione è troppa, Ursula Bennardo, che l’11 ottobre scorso ha avuto Bianca da Sossio Aruta, prima figlia della coppia, interrompe la diretta sul social. Non ce la fa ad andare avanti: “Diretta chiusa per commozione, ti amo”.

Poco dopo la Bennardo scrive un lungo post dedicato all'uomo che ama infinitamente: "Ero molto superficiale in amore, non amavo le manifestazioni d'amore esagerate, per me era ostentare...pensavo che si dimostrasse solo ch gesti grandi e profondi... Tu, Sossio, mi hai insegnato che forse, soprattutto in amore, non. bisogna mai crescere troppo, che l'amore è fatto di tanti piccoli gesti quotidiani...bisogna coltivarlo sempre e pensandoci bene è vero, mi hai spesso donato sorrisi adolescenziali ed è questo che amo di più di te... Il farmi sentire una ragazzina con le farfalle nello stomaco per una tua caz*ata o gesto impensabile che fai per me. Grazie amore mio, ti amo".

Ursula e Sossio, protagonisti in passato al Trono Over di Uomini e Donne, hanno risolto tutte le divergenze mostrate durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip, hanno avuto una figlia e sono felicissimi insieme. L’amore ha trionfato e ora tutti si aspettano che la 37enne arrivi al reality per fare a sua volta una sorpresa all’ex calciatore 49enne, pazzo della sua donna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2020.