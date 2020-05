Valentina Dallari esplode di rabbia contro Giulia De Lellis: 'E' ipernegativa, non ha né arte né parte'

Valentina Dallari sul social si scaglia contro Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa sapere ai suoi follower di essersi messa a dieta perché si deve “sgonfiare”: deve asciugare il fisico appesantito dopo la quarantena. La 26enne esplode di rabbia. Vittima di anoressia, è riuscita a vincere la sua battaglia contro la malattia e non approva: Valentina ci va giù pesante. "E' ipernegativa", sottolinea.

“Ho iniziato la dieta perché, come vi dicevo, essendo tornata a Milano per lavoro, ho fatto delle prove per una campagna e…devo asciugarmi un po’. Diciamo che questa quarantena ci ha fatto gonfiare un po’ tutti. Poi più in là condividerò con voi la dieta per asciugarmi, anche se quella è molto molto personale”, spiega la 24enne romana ai fan nelle sue IG Stories.

Valentina Dallari non rimane in silenzio. Imbestialita dall’atteggiamento di Giulia, spara a zero. “La dieta invece per far crescere un neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non la condividere la tua dieta, grazie… La solita superficiale. Raghy, dai su, perché diamo spazio a ‘sta gente?”, scrive nelle sue storie postando alcune clip in cui la De Lellis parla della dieta.

Poi, mettendoci la faccia, aggiunge: “Scusate ma mo basta. Partiamo dal presupposto che il personaggio mi sta antipaticissimo. Per me si tratta di un personaggio ipernegativo e sti caz*i! Non mi importa adesso se i suoi fan mi scrivono ‘perché tu devi sempre rompere le pal*e’, ‘perché tu di qua e di là’. Raga per favore: apriamo gli occhi”.

La Dallari non le manda certo a dire a Giulia De Lellis. E’ spietata e continua: “Questa caz*o di quarantena sarà servita per aprire gli occhi o no? E per magari non dare credito a questa gente che non ha né arte né parte? Sono persone che non trasmettono niente se non caz*ate! Caz*ate, ecco. La cosa più preoccupante è che c’è chi le dà lavoro. Quelli sono proprio…. vabbè, neanche mi esprimo, raga. Loro aiutano il danno a diventare un mega danno. Dai ragazzi, svegliamoci”.

La fidanzata di Andrea Damante al momento ancora non ribatte: deciderà di risponderle per le rime?

