Valentina Dallari è sconvolta. Non si aspettava che Kendall Jenner potesse arrivare a bloccarla per un commento in cui le diceva che è “troppo magra” e le chiedeva come stesse. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha raccontato nelle Stories cose è accaduto. “Ragazzi, Kendall Jenner mi ha bloccato. Sono allucinata. Ieri ho commentato una sua foto scrivendo che era troppo magra. Hanno iniziato a scrivermi delle cattiverie per questo. Allora ho smesso di guardare le risposte al mio commento. Quando tocchi le Kardashian la gente impazzisce”, ha spiegato la 25enne.

“Io ho sempre amato Kendall, che tra l’altro è la mia preferita. Ho solo detto che lei è così magra e spero che non significhi che ha dei problemi. Morale della favola, mi ha bloccata. Non so cosa dire, sono sconvolta”, ha poi aggiunto.

A questo punto però alcuni follower di Valentina, che ha sofferto di anoressia e ha parlato più volte pubblicamente della malattia e del percorso fatto per uscirne, l’hanno accusata di aver fatto a Kendall quello che un tempo veniva fatto a lei. Accuse rispedite al mittente. “Mi hanno accusato aver fatto a Kendall quello che hanno fatto a me. Vi dico solo che a me scrivevano ben altro… cose ben diverse dal chiedere come sta una persona. Prima di parlare di bodyshaming, andate a informarvi su cosa è”, ha concluso la Dallari.

Scritto da: la Redazione il 9/7/2019.