Valentina Dallari oggi è in prima linea nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare. L’ex tronista di Uomini e Donne 28enne ricorda ancora una volta il suo periodo buio, quello in cui era arrivata a pesare 37 chilogrammi. Ha rischiato di morire. Pubblica sul social nuove foto della malattia, scatti in cui testimonia la sua sofferenza passata. Ora è rinata, ma sottolinea: “Ho lottato per sopravvivere”.

“‘Giorno dopo giorno'. Questo mi dissero quel lontano Gennaio 2018, quando mi ricoverarono in una struttura specializzata in Disturbi Alimentari. Non ero affatto consapevole di quello che mi stesse accadendo, ne mai avrei pensato di aver bisogno di una struttura che mi aiutasse a riprendermi tutto quello che stavo perdendo. La vita, gli anni, me stessa. Eppure seguii quel consiglio. Inconsciamente, iniziai a lottare per sopravvivere. Lasciai che la natura facesse il suo corso, che mi guidasse verso la consapevolezza. Verso la salvezza. Verso una nuova vita”, scrive, accompagnando le immagini.

“Forse non riuscirò mai a trovare le parole giuste che possano, in qualche modo, spiegare il dolore lancinante che accompagna una rinascita. Eppure sono ancora qui, per potervelo raccontare. Per testimoniare. Per dirvi che oltre le nubi esiste un Sole caldo. Per dirvi di volervi più bene. Di accettare chi siete. Sperando che, quel “giorno dopo giorno”, possa essere un mantra, una guida, un consiglio, per quei milioni di persone che, ancora oggi, lottano per sconfiggere quel mostro”, sottolinea ancora la Dallari.

Con l’ondata di popolarità ha cominciato a seguire una dieta. Via via, ha ridotto le calorie fino ad assumerne solo 300 al giorno. Nel giro di 4 anni Valentina era arrivata a pesare 37 kg.

In clinica, portata dai genitori, le hanno salvato la vita. L’anoressia è, parole sue, “un’ombra che non se ne va mai”. Oggi però sa come controllare la malattia, come tenerla relegata in un angolo remoto del cervello: il ‘mostro’ è stato domato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.