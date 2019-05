Valentina Dallari, 25 anni, ha vinto la sua battaglia contro l'anoressia ed è tornata in tv. L'ex volto di "Uomini e Donne", infatti, è tra i giurati di "All Together Now", la trasmissione canora condotta in prima serata su Canale 5 da Michelle Hunziker e J-Ax.

Valentina Dallari è tornata in tv e nella puntata di giovedì 23 maggio di "All Together Now" è apparsa in forma smagliante. Dopo un lungo percorso terapeutico per uscire dall'anoressia, la ragazza si sta riappropriando della sua vita e ha deciso di mettere a frutto l'esperienza maturata in campo musicale come deejay anche sul piccolo schermo. I fan di Valentina sono felicissimi per lei. La Dallari li ringrazia per i tanti messaggi d'affetto ricevuti: "Ragazzi grazie. Mi state mandando un sacco di messaggi per dirmi che mi state seguendo su All Together Now. Mi state facendo una marea di complimenti. Non so che dirvi, siete il top del top. Love you".

Valentina Dallari, insomma, è felice. Finalmente ha ritrovato il sorriso e i suoi fan ora la possono di nuovo ammirare anche in tv.