Valentina Ferragni mostra la cicatrice sulla fronte dopo l’operazione

Valentina Ferragni, sorella della più famosa Chiara, ha voluto mostrare il suo viso qualche giorno dopo l’intervento chirurgico con cui ha rimosso un lembo di pelle sulla fronte. La 28enne aveva già spiegato che i medici le hanno consigliato di far analizzare una piccola escrescenza visibile da molti mesi. Nel peggiore dei casi infatti avrebbe potuto trattarsi di un tumore maligno. Pubblicando una foto in cui si vede la ferita con i punti di sutura, Valentina ha scritto su Instagram: “Quattro giorni dopo l’operazione”.

“Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi”, ha aggiunto l’influencer.

“Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/11/2021.