Valentina Ferragni, ecco il suo nuovo ufficio: da influencer a imprenditrice

Valentina Ferragni da influencer diventa imprenditrice e orgogliosamente mostra il suo nuovo ufficio. La sorella 28enne di Chiara Ferragni fa centro con il suo brand di gioielli, Valentina Ferragni Studio, e pensa in grande. Ai follower sul social fa vedere il luogo dove ora progetterà le sue creazioni e curerà gli affari.

Chiara è entusiasta per lei: nelle sue IG Stories sottolinea come la sorella Valentina abbia un nuovo ufficio. La fidanzata di Luca Vezil, al suo fianco da molto tempo, sempre via web lo svela ai suoi 3 milioni e 700 mila follower.

Il nuovo ufficio è ancora pieno di scatoloni enormi: appena aperto, deve essere ancora completato. “L’ufficio piano piano prende forma - rivela ai fan - Dobbiamo spostare il tappeto più avanti, appendere i lampadari, le tende, i quadri eccetera, ma sono super emozionata e felice”, racconta Valentina.

La Ferragni ha già ricevuto un mare di rose che vanno dalle tonalità del rosa al lilla per l’opening. Anche il suo bulldog francese, Pablo, è andata a trovarla lì. Non riesce a crederci. Il suo brand, di cui è designer e owner, regala al mercato “creazioni realizzate interamente in Italia, come risultato di un connubio perfetto tra materie di pregio e una ricerca di stile che unisce le tendenze del momento a un attitude glamour e iconica”. E, proprio come accade per i prodotti di Chiara, gli accessori sono andati quasi tutti ‘sold out’. Il marchio che porta il suo nome, ormai una garanzia di famiglia evidentemente, premia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.