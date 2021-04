Valentina Ferragni: 'Ho una grave patologia'. Ecco di cosa si tratta

Valentina Ferragni spaventa i fan sul social. “Ho fatto le analisi, non sono andate bene”, confessa. La 28enne poi rivela: "Ho una grave patologia”. Ecco di cosa si tratta.

Racconta il suo problema. La bionda 28enne, sorella di Chiara Ferragni, si apre con i follower, si mette a nudo e svela il problema di salute che l’affligge. “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”, spiega.

Subito dopo chiarisce: “Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza”. Le sue cellule hanno una capacità minore di rispondere all’azione dell’insulina nell’organismo. Tutto ciò può portare a diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere ormonali, genetiche o farmacologiche.

Tra i sintomi dell’insulinoresistenza, che fanno da campanello d’allarme, ci sono la fame continua, la difficoltà a mantenere la concentrazione, il livello alto del colesterolo e l’aumento di peso, soprattutto nella zona addominale.

Valentina ora deve concentrarsi su una dieta sana ed equilibrata. Spesso vittima degli hater per una forma fisica giudicata dai maligni inadeguata, aveva confidato recentemente che la colpa era da ricercarsi nel suo metabolismo. “Smettete di chiedermi se sono incinta, NON lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina”, aveva sottolineato. Aveva anche aggiunto di amare il cibo, quindi “la pancetta” a volte era dovuta anche a questo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2021.