Valentina Persia crolla all'Isola dei Famosi: 'Non sarei voluta partire'. Ecco perché

Valentina Persia all’Isola dei Famosi crolla e confessa: “Non sarei più voluta partire”. La comica, che il prossimo ottobre compirà 50 anni, racconta il suo dramma a Ilary Blasi.

La conduttrice le domanda il motivo per cui in Honduras è vittima di attacchi di grande malinconia che la portano alle lacrime quando tramonta il sole. Valentina Persia non si nasconde: pensa ai due figli, nati nel 2015, i suoi adorati gemelli, Lorenzo e Carlotta.

“Quando sono davanti al fuoco penso. Sono diventata mamma da grande a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono 24 ore su 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati: ho sofferto di una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera diversa e avevo paura di non farcela. Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo”, rivela la rossa.

“Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme”, dice ancora.

La Persia poi chiarisce: “Il primo periodo da mamma non è stato facile, come per tante donne che hanno una depressione e non sentono l’affetto immediato ai miei figli. Adesso mi sento come se perdessi del tempo e dei momenti preziosi, anche se so che loro stanno bene con mia madre che ha 86 anni ed è fantastica e che mi amano”.

Valentina è un fiume di lacrime. “Mi commuovo soprattutto la notte, perché mi hanno fatto una promessa. Mi hanno detto che dormiranno con dei cuscini che io ho dipinto quando ero una bambina come loro. Quando ci siamo salutati la mia bambina ha detto che il suo cuore era in frantumi e il distacco è stato dolorosissimo. Non sarei più voluta partire, ma se sono qui è anche per loro, per noi. Io li amo tantissimo sono la mia vita. Anche quando preparavo la valigia piangevo, ma non mi facevo vedere da loro”.

Ilary la conforta e le dice che questo distacco è solo momentaneo e di farsi forza: i suoi figli stanno benissimo, la vedono in tv e saranno sicuramente orgogliosi di lei.

