Valentina Persia piange disperata all'Isola per il messaggio dei figli

Valentina Persia piange disperata all'Isola dei Famosi per il messaggio dei figli, i suoi adorati gemelli Lorenzo e Carlotta, nati nel 2015. Ilary Blasi in collegamento con la Palapa, prima del momento nomination, le regala una sorpresa bellissima e la comica 49enne crolla in singhiozzi, sembra inconsolabile.

I bambini le mancano tantissimo. I piccoli la spronano ad andare avanti. “Mamma stiamo andando alla grande e ti vediamo sempre - le dicono - Devi arrivare fino alla fine e vincere. Stiamo tutti bene. Non ti devi arrabbiare troppo e non devi dire le parolacce. Ti amiamo tanto e non devi mollare. Sei nei nostri cuori”.

Valentina è irrefrenabile, le lacrime scendono sul suo volto: “Amori di mamma, vi amo tantissimo, mi mancate”.

La Persia con la voce rotta continua: “Siete la mia vita, mamma è qui per voi, solo per voi, mamma piange perché è felice, vi ho desiderata con tutto il cuore e con tutta la forza del mondo, siete il mio spettacolo più bello. Mamma arriva subito e vi ammazza di baci e di coccole. Vi amo, non ve lo dimenticate mai”.

Non è ancora finita, la produzione le fa trovare una pergamena con un disegno dei suoi bambini. “Hanno disegnato i giorni che mancano, come i carcerati, fanno le x sui giorni che sono passati, ne sono passati tanti, ma mamma non molla e rimane qui per voi, come tutte le mamme che lavorano e hanno bisogno di questi lavori per crescere i propri figli da sole”, rivela.

“Come vedi ho mantenuto la promessa che ti avevo fatto”, le sottolinea Ilary. “Grazie, ero sicura che da mamma avresti capito. Mi hai dato una botta di vita, una carica, grazie ancora, mi avete reso felice”, replica la naufraga, che anche quando torna insieme agli altri continua a versare lacrime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.