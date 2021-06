Valentina Persia spara a zero su Brando Giorgi: 'Non gliel’ho data’

Valentina Persia sembra una furia mentre parla di Brando Giorgi. L’attrice comica è convinta che il collega sia stato “il peggior naufrago” dell’Isola dei Famosi dal punto di vista umano. Parlando durante una diretta con Casa Chi la 49enne ha affermato che lui ha fatto finta di non conoscerla anche se invece hanno lavorato insieme sul set di una nota fiction. “Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto ‘Caterina e le sue figlie’ insieme”, ha dichiarato.

Poi ha continuato, sostenendo che lui in quell’occasione le avrebbe fatto anche l’occhiolino, ma lei “non gliel’avrebbe data”. “Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio”, ha proseguito.

Poi ha invece tessuto le lodi di altri naufraghi: “Mentre il concorrente che mi porto dietro nella vita è sicuro Ignazio Moser, poi Matteo Diamante. Tutte le donne dovrebbero avere un Moser nella propria vita, è un ragazzo davvero splendido. Poi mi piace Angela Melillo, Francesca Lodo e anche Andrea Cerioli. Con lui è nato un sentimento che spero continui fuori dal reality”.

Sul vincitore dello show ha concluso: “Perché non nomino Awed? E’ l’unico che alla fine in aeroporto non mi ha salutata”.

Scritto da: la Redazione il 17/6/2021.