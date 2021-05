Valentina Persia sviene all'Isola dei Famosi: momenti di panico

Valentina Persia sviene all’Isola dei Famosi. Al reality si vivono momenti di panico. La comica 49enne che ora pesa solo 60 chili, dopo averne persi ben 15 al reality, dopo una lite ha un mancamento e si accascia per terra, tutti si spaventano. Fariba Tehrani vuole curarla “trasmettendo energia positiva”, ma gli altri la allontanano. Serve il medico e così prontamente interviene il dottore.

Valentina si scontra con Andrea Cerioli, tutto per colpa delle nomination e di presunti complotti. La lite furibonda fa venire meno le forze alla Persia, che prima piange e poco dopo ha un malore e sviene sulla spiaggia, immediatamente soccorsa dai suoi compagni d’avventura. Poi viene trasportata via, per ulteriori controlli medici.

La situazione a Playa Reunion precipita. La mancanza di cibo è deleteria. La naufraga dopo ammette di aver avuto un mancamento probabilmente enfatizzato dalla lite.

Il collasso però è stato causato soprattutto dalla fame e dalla stanchezza degli ultimi giorni: "Mentre stavo prendendo le esche…La stanchezza e la fame mi hanno tirato un brutto scherzo… Le gambe se ne sono andate…”. Ma la paura è stata tanta. Chissà se Valentina e gli altri riusciranno a rimanere indenni fino alla fine del reality show...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.