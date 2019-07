Valentina Vignali, 28 anni, si è scagliata di nuovo contro gli haters. L'ex gieffina non ha mai nascosto di aver messo su parecchi chili durante la sua permanenza al "Grande Fratello". La ragazza circa un mese fa ha iniziato un programma di dimagrimento che ha portato a degli ottimi risultati in pochissimo tempo. Lei stessa ha condiviso alcuni scatti in bikini ma sul social qualcuno ha storto il naso affermando che c'era lo zampino di photoshop.

Accusata di ritoccare gli scatti pubblicati sul Instagram, Valentina Vignali ha condiviso un video in cui sfila come una modella con un costume intero che mette in mostra il corpo di nuovo in forma. Il breve filmato è accompagnato da una didascalia in cui la Vignali scrive un lungo post contro gli haters.

"Date le recenti e molteplici polemiche et questioni di importanza socio/politiche che mi stanno scassando la uallera tipo: 'eh ti fotoscioppi sei sempre stata una cicciamer'aobesa', 'eh lecoscegrosse OMEDEO', 'eh la cellulite satanica', e tu zia quella pelata (come se fossero dei reati) ecc ecc, volevo semplicemente ribadirvi che non ho fotoscioppato proprio nu cazz ma dopo il Grande Fratello la mia bilancia segnava un umile +12, che per farvi capire è una quantità di grasso pari a due casse di acqua del supermercato, di quelle che quando salite le scale smadonnate perché pesano", le parole che la sportiva ha usato contro gli haters.



"Detto ciò non penso che il mio c*lo grosso aumenti il buco nell’ozono, inverta l’asse terrestre, o aggravi la guerra in Siria quindi potete dormire sereni. Io sono SEMPRE stata COSÍ e ci sto tornando. Ps: i video non si fotoscioppano, i cervelli bacati nemmeno. Baci e abbracci", conclude Valentina Vignali.

VIDEO







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 19/7/2019.