Valentina Vignali al GF, dopo tanto tempo trascorso nella Casa, è colta da mille dubbi sul fidanzato Lorenzo Orlandi. La cestista originaria di Rimini e influencer non ha sue notizie. Lorenzo non si è fatto neppure vito per il suo compleanno. La mora ha compiuto 28 anni e ha celebrato con una bella festa organizzata per lei dal Big Brother. Ha ricevuto una lettera di auguri dalla mamma, nessun segnale però dall’uomo che ama e con cui sta insieme da qualche mese. Eppure lui le ha scritto un post su Instagram, ma lei non può saperlo, come non sa che sta perdendo un mare di follower sul suo profilo social…

Valentina Vignali è presa dai dubbi e dalle paure al GF. A tarda sera, mentre è fuori con le altre inquiline, si sfoga con Francesca De Andrè: è preoccupata per non aver avuto nessun segno da parte di Lorenzo Orlandi. “Non si è palesato neanche il giorno del mio compleanno. Non è successo niente”, sottolinea facendo riferimento a tutte le volte che è stata accusata di aver creato un legame che va oltre l’amicizia con Daniele. Ha il terrore che lui si sia ingelosito.

Francesca la ascolta e replica: “I fastidi si risolvono dopo, intanto ti fai vedere. Ormai devi portare solo pazienza, mancano 11 giorni”. Pure Martina ed Erica provano a risollevare Valentina Vignali, oppressa dai dubbi per l’assenza, finora al GF, di una sorpresa da parte di Lorenzo Orlandi. De resto il reality non è ancora finito, potrebbe arrivare…

Valentina Vignali spera di trovare Lorenzo Orlandi fuori ad attenderla. Il fidanzato sul social, postando una foto che immortala la sportiva di schiena, ha scritto per lei: “Tu non credere, se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai, pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre. Dalla stessa parte mi troverai. Buon compleanno Cip”.

Valentina è angosciata per la sua storia d’amore, anche se chi è all’esterno sa che dovrebbe essere tutto a posto. E’ invece più preoccupante la sua situazione in merito ai follower: ne perde ogni giorno moltissimi. Sono circa 850 quelli che quotidianamente vanno via. Il motivo? La Vignali non ha affidato a nessuno il suo profilo su Instagram, che, rimasto fermo, sta subendo un crollo vertiginoso: un male per chi fa l’influencer di professione…