Valentina Vignali, 28 anni, ha ricevuto una bellissima sorpresa: il fidanzato Lorenzo Orlandi è entrato nella Casa del "Grande Fratello 16". I due ragazzi si sono stretti in un lungo abbraccio: "Mi manchi da morire, non ce la faccio più", ha detto Lorenzo a Valentina. E le ha anche rivelato di essere stato lui a sparare i fuochi sul loft di Cinecittà nel giorno del suo compleanno. Lo stesso giorno in cui la mamma le ha mandato una lettera in cui le ha scritto che avrebbe trovato la felicità solo accanto a "un cavallo pazzo" come lei. Parole che hanno mandato in crisi la ragazza.

Valentina prima di rivedere il suo Lorenzo è stata protagonista di un'accesa lite con Ivana Icardi. La gieffina aveva accusato la sorella di Mauro Icardi di non essersi comportata bene nei confronti di Luis Galesio per i suoi atteggiamenti con Gianmarco Onestini.

Ivana dal canto suo l'ha accusata di non essere stata altrettanto rispettosa della dolce metà: "E' un po' tardi per pensare al tuo ragazzo. Sei un'ipocrita - ha detto - Non hai fatto una bella figura. Hai detto di tutto di me, e poi lo hai fatto tu! Non ti piace questo argomento... Poverino il tuo ragazzo!". "Il bue che dice cornuto all'asino - ha risposto la Vignali - Tu pensa al tuo di fidanzato! Non ascolto neanche i miei genitori, figurati se ascolto Ivana Icardi. Mi sono stancata della tua opinione".

Valentina era convinta che il fidanzato Lorenzo se la fosse presa per i baci a stampo dati durante la prova budget di un paio di settimane fa. Barbara D'Urso l'ha chiamata in confessionale. La ragazza ha trovato un telefono: "Il tuo fidanzato ha 30 secondi per chiamarti", ha detto la conduttrice del "Grande Fratello 16". La telefonata, però, non è arrivata: "Io non gli ho mancato di rispetto, ho sofferto troppo per amore, non potrei mai fargli quello che è stato fatto a me", il commento della Vignali.

Una volta rientrata in salone, Valentina è stata freezata. Subito dopo è entrato il fidanzato Lorenzo e sono scattati baci e abbracci. Poi, però, è arrivata la doccia fredda: la Vignali è stata elimnata dal gioco.

VIDEO