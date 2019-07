Valentina Vignali, 28 anni, lo aveva detto che, una volta uscita della Casa del "Grande Fratello", avrebbe perso i chili presi durante il reality-show. E così è stato. La giocatrice di basket ha postato in stories alcune immagini che la ritraggono in bikini. Immagini impossibili da photoshoppare e i follower, naturalmente, l'hanno subissata di domande su come abbia fatto a perdere peso in così poco tempo. Valentina, naturalmente, ha risposto.

La Vignali ha postato una sua foto in due pezzi e ha scritto rivolgendosi direttamente agli haters che l'avevano criticata per il suo peso: "Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?". "Commenti sugli haters finiti - ha poi proseguito l'ex gieffina - Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso".

"Uscita dal Grande Fratello - ha aggiunto Valentina - mi sono trovata in difficoltà con tutti questi chili addosso che non ho mai avuto in tutta la mia vita". La Vignali ha così iniziato un programma di allenamento per perdere peso: "Ho iniziato da tre settimane e sono felicissima - ha raccontato ai follower - Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere. Ho ancora tanto da lavorare. Sono alta 1.83 e il mio peso forma è 68 kg. Prima di entrare al Grande Fratello ne avevo 2 o 3 in più. Nella casa ne ho presi 10. Quindi ero a più 13 circa".

L'ex gieffina sta seguendo un programma di allenamento che prevede cardiofitness la mattina e pesi la sera. Poi cerca di mangiare equilibrato dosando i carboidrati ed evitando dolciumi e cibi spazzatura.

Valentina rispondendo alle domande dei follower ha anche detto che, fortunatamente, dimagrendo, non le sono venute le smagliature: "Non le ha neanche mia madre che ha avuto due figli. E' una cosa genetica - ha spiegato - In compenso mi è venuta un po' di cellulite". E a chi le ha chiesto della macchia sul seno, ha risposto: "E' una specie di neo, una sorta di lentiggine grande che ho da quando sono nata".













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/7/2019.