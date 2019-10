Valentina Vignali ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma in compagnia. Insieme all’ex gieffina sul tappeto rosso della manifestazione cinematografica non c’era però il suo fidanzato, il fotografo Lorenzo Orlandi. Accanto alla 28enne ha posato invece l’influencer ed ex volto di ‘Uomini e Donne’ Andrea Melchiorre. I due si sono divertiti a farsi fotografare fianco a fianco all’Auditorium Parco della Musica, tradizionale location dell’evento.

L’ex pallavolista ha scelto per l’occasione un vestito monospalla azzurro con stivali fino ai polpacci e pochette argentati e ricoperti di paillettes. Melchiorre ha optato invece per camicia bianca, abito doppiopetto nero e stivali in tinta. L’ex fidanzato di Valentina Dallari, che ha 35 anni, ha messo anche un paio di occhiali con le lenti arancioni. Per loro tanti sorrisi e tanti flash.

Scritto da: la Redazione il 24/10/2019.