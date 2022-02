Valentino Rossi festeggia i 43 anni con Francesca Sofia Novello prossima al parto: tra pochissimo sarà papà

Valentino Rossi si gode il suo compleanno speciale. Per i 43 anni, compiuti ieri, mercoledì 16 febbraio, il campione di MotoGp, ha organizzato un mini party con pochi amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello, ormai prossima al parto. Tra pochi giorni il Dottore e la modella 28enne stringeranno teneramente tra le braccia il loro primo bebè, una bambina.

Francesca Sofia accanto a lui sorride, Valentino, davanti alla mega torta con le candeline accese, la tiene stretta a sé e con una mano le accarezza il pancione, ormai esplosivo. La gravidanza è agli sgoccioli, la Novello è al nono mese di gestazione, la cameretta della piccola è già pronta: la coppia non vede l’ora di accogliere la figlioletta con una gioia immensa nel cuore.

La Novello festeggia il suo amore grande. Ha postato anche una serie di scatti che raccontano la loro storia. "My future, my forever (il mo futuro, il mio per sempre, ndr). Buon compleanno Amore Mio!”, ha scritto. Poi ecco arrivare anche le foto del party arricchito dai palloncini gonfiati a elio che riempiono il soffitto della stanza.

La mora è casual chic, come pure l’ex centauro che ha dato l’addio alle gare. Francesca Sofia Novello dovrebbe partorire a fine febbraio, il nome della bimba è ancora top secret: inizialmente sembrava avessero scelto di chiamarla Vittoria, la modella, però, poi ha smentito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2022.