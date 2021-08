Valentino Rossi, la dedica della fidanzata dopo l’annuncio del ritiro

Sono tenere e romantiche le parole scelte da Francesca Sofia Novello per il fidanzato Valentino Rossi. La modella ha voluto dedicare un post social al pilota dopo che quest’ultimo ha annunciato la fine della sua carriera in Moto GP. La 27enne ha condiviso su Instagram una foto scattata al mare in cui la coppia appare vicina, seduta su uno scoglio. Accanto allo scatto ha scritto: “Sei l’emozione più bella della mia vita… tutto il mondo è per te Amore”.

Tra i commenti quello con più like è ovviamente di Vale. Lo sportivo, uno dei più famosi se non il più famoso d’Italia, ha risposto: “Grazie Amore”.

VIDEO

Nella giornata di giovedì 5 agosto Rossi, 42 anni, ha fatto sapere pubblicamente di aver scelto di ritararsi. Ha detto: “Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di Moto Gp”. “Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Però è stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, questo me la porterò sempre. Dall'anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, una cosa che ho fatto più o meno per gli ultimi 30 anni, è stato molto, molto bello”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 6/8/2021.