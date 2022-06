Valentino Rossi pazzo d'amore per Giulietta: 'Fare il padre è proprio una figata’

Valentino Rossi è felicissimo di essere diventato genitore: dallo scorso 4 marzo, quando Francesca Sofia Novello ha dato alla luce la loro prima figlia, l’ex campione del mondo di Moto GP è euforico. E’ pazzo d’amore per Giulietta che riempie le sue giornate, come pure quelle della modella 28enne. Lo sportivo 43enne ai microfoni di Sky Sport confessa: “Fare il padre è proprio una figata”.

“Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza”, racconta il Dottore, che anche sul social si fa vedere con la bambina in braccio, tenero più che mai. La piccola, come rivela, adora il mare: è già stata a Ibiza e non solo.

Valentino Rossi subito aggiunge: “Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me, quello fa la differenza”.

Le corse hanno caratterizzato la sua vita, con l’adrenalina a stimolarlo e renderlo per molto tempo letteralmente imbattibile. Rossi, ora che ha dato l’addio alle moto, in famiglia ha trovato stimoli diversi e ugualmente belli. Col suo solito sorriso solare sul volto, conclude: “Ci stiamo divertendo, fare il genitore è proprio una figata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2022.