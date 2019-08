Valentino Rossi: 'Mi piacerebbe avere dei figli, forse ho trovato la donna giusta'

Valentino Rossi, 40 compiuti lo scorso febbraio, pensa da papà. Tutto merito di Francesca Sofia Novello, la donna giusta con cui progettare una famiglia. A Rai Radio 1 il nove volte campione del mondo di MotoGP confessa che gli piacerebbe avere dei figli ora che ha lei accanto.

Continua a divertirsi in sella alla sua amatissima moto, non è mai stanco si scendere in pista, ma adesso pensa pure ad altro, ad avere dei figli. “Mi piacerebbe, se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po' di tempo perché è difficile conciliare il mio lavoro con la vita del papà. Ci vuole la donna giusta, ma forse l’ho già trovata. In questo momento ho una donna fantastica al mio fianco”, ammette Valentino Rossi.

Lo sportivo poi aggiunge: “A chi vorrei che somigliassero i miei figli? A mia madre, il suo carattere è perfetto e mi piacerebbe che avessero gli occhi azzurri. Il gene è quello di Stefania”.

Francesca Sofia Novello, modella 24enne, ha fatto letteralmente perdere la testa al centauro. I due sono legatissimi da un paio d’anni. Ultimamente, alle nozze del migliore amico di Valentino, la mora ha sfoggiato un anello all’anulare e tutti hanno cominciato a parlare di fiori d'arancio imminenti tra i due. Forse il ‘progetto famiglia' di Rossi non è poi così lontano…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.