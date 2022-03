Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori: i due danno il benvenuto alla figlia e svelano il suo nome

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono finalmente genitori. L’ex pilota di motociclismo 43enne e la modella 28eenne danno il benvenuto alla figlia e svelano anche il nome della piccola: la bimba si chiama Giulietta.

Francesca Sofia ha partorito nella notte tra il 3 e il 4 marzo. “Sono al settimo cielo”, fa sapere entusiasta il Dottore che annuncia insieme alla compagna la nascita della loro primogenita sul social.

La neonata sta bene, gode di ottima salute: pesa circa 3 chilogrammi. “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”, scrivono i neogenitori accompagnando le loro parole con una foto in bianco e nero in cui si vede la manina della piccola.

Rossi e la Novello, insieme dal 2016, avevano dato l’annuncio della gravidanza lo scorso agosto: “Io e te saremo in tre. Il mio cuore è pieno di gioia”, il messaggio della coppia accompagnato da un fiocco rosa e dall’hashtag #itsagirl. Francesca Sofia, poi, aveva condiviso con i suoi follower la gravidanza, via, via che il pancione si faceva più evidente. I due hanno anche svelato la cameretta della tenera Giulietta, un vero incanto: è pronta ad accoglierla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2022.