Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la  prima dolce estate da genitori: foto

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello assaporano la prima dolce estate da genitori. I due sono al settimo cielo per la cicogna in arrivo, annunciata sul social. Avranno una bambina. Il settimanale Chi mostra la coppia in una foto che li immortala a bordo del nuovo yacht del campione a largo, una mega barca da 26,7 metri realizzata dai cantieri Sanlorenzo. Il costo base dell’imbarcazione si aggira sui 4,5 milioni di euro, stando a quanto scrive il settimanale pare che Rossi abbia voluto delle personalizzazioni che hanno fatto lievitare il prezzo fino a 9 milioni di euro.

La modella 27enne è splendida con il pancino, Valentino, 42 anni, sorride felice. La gioia è immensa. Sono giorni spensierati, nonostante l’addio alle corse in moto del campione: l’arrivo della loro prima figlia regala sensazioni indimenticabili.

Entusiasti pure i genitori del pilota. “In questi anni ho pensato spesso a vando Valentino e Francesca si sarebbero sposati e che magari avrebbero anche potuto avere un figlio. Ma che io potessi diventare nonno non me l’ero mai figurato - ha detto papà Graziano al Resto del Carlino - Valentino ha dato un assetto completamente nuovo alla sua vita e l’ha fatto con una classe invidiabile, la stessa che ha sempre avuto anche in pista. E’ il migliore anche in questa occasione”.

“Sì, me lo sognavo - gli ha fatto eco la moglie Stefania - Valentino non è più un ragazzino, queste sono le cose della vita e che riempiono una vita. La sua diventa più bella e intensa”.

Rossi e la Novello riempiono le loro giornate con l’amore che li unisce da anni e una gravidanza tanto desiderata. Francesca Sofia si tiene in forma col pilates, il pancino è ancora impercettibile, ma lo mostra ancora sul social insieme al compagno e a un amico: è andata a mangiare sushi con le persone a cui è più legata. Per lei, ovviamente, realizzato con pesce rigorosamente cotto: si attiene alle regole, è in ‘dolce attesa’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.