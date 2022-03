Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la prima foto con la figlia Giulietta: guarda

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si mettono in posa insieme al dottor Vincenzo Trengia, il ginecologo che si è occupato del parto della modella 28enne. Con loro c’è anche la figlia Giulietta: è la prima foto che li immortala da ‘famiglia’. Il pilota 43enne e la sua compagna sono al settimo cielo.

Giulietta è nata la notte del 4 marzo, pesava 3 chili e 500 grammi. Il nome, così dicono i ben informati, è stato ispirato alla santa del 16 febbraio, il giorno del compleanno del Dottore. Tutto è andato nel migliore dei modi. “Un'emozione indescrivibile. Non la si capisce finché non la si prova", ha commentato nonna Stefania, la mamma di Valentino. “Non so ancora dire quali cambiamenti porterà, ma sicuramente positivi”, ha detto il nonno Graziano Rossi.

Valentino e Francesca Sofia hanno scelto l’ospedale di Urbino per far venire al mondo la piccola, lo stesso in cui è nata la madre del motociclista, poi nel 1979 Rossi stesso e nel 1997 Luca Marini, il fratello dello sportivo, avuto dalla Palma con Massimo Marini.

I due ora sono tornati a casa a Tavullia, godono appieno della gioia dell’essere finalmente genitori. La Novello condivide nelle storie uno scatto fatto nel reparto di ostetricia e ginecologia il 3 marzo, stava iniziando il suo travaglio. “Che esperienza meravigliosa, dolorosa e unica”, scrive. Poi, coprendosi il volto col cellulare, turbante sulla testa, si fa vedere in foto davanti allo specchio dopo il parto: è già in forma super.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2022.