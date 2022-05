Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la prima vacanza con la figlia Giulietta: i due a Ibiza, foto

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono concessi un po’ di relax a Ibiza: per i due è stata la prima vacanza con la figlia Giulietta, nata il 4 marzo scorso a Urbino. Il pilota 43enne ha raggiunto la modella 28enne nella famosa isola delle Baleari, impegnato in alcune gare automobilistiche sul circuito inglese di Brands Hatch, è riuscito a liberarsi per concedersi un po’ di mare insieme alla sua famiglia.

Il Dottore e la compagna hanno portato la bimba in spiaggia. Mano nella mano, super casual, i due si sono goduti ogni istante del tempo trascorso l’uno vicino all’altra. I giorni al caldo, però sono già finiti.

Valentino e Francesca Sofia sono già tornati in Italia. La prima Festa della Mamma da genitori l’hanno passata a Pesaro. In foto di lasciano ammirare dai fan.

L’ex Ombrellina sul suo profilo Instagram, condividendo le foto in cui bacia Rossi, scrive: “Cin Cin per la mia prima festa della Mamma. Auguri a tutte le mamme del mondo, a chi sta cercando di realizzare questo sogno e chi sta aspettando di fare l’incontro più magico della vita e auguri alla Mia Mamma e Nonna meravigliosa Teresa Del Giudice”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/5/2022.