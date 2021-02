Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, il segreto del loro amore: 'E' una buona spalla'

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello fanno coppia da quasi tre anni e sono felicissimi. Il pilota di MotoGP che il prossimo 16 febbraio compirà 42 anni con la modella 27enne ha trovato armonia e passione: la mora dallo sguardo suadente e dalle forme perfette è la sua anima gemella. Al Corriere della Sera il centauro rivela il segreto del loro amore: “E’ votata al buonumore, una buona spalla”.

Il rapporto funziona e per molti i due potrebbero essere vicini alle nozze. Valentino quando deve parlare della fidanzata e del loro rapporto sentimentale dice: “E’ che ci siano trovati, abbiamo caratteri simili, è una donna votata al buonumore, è positiva, si impegna da matti per risolvere un problema. Mi pare proprio una buona spalla”.

Lo sportivo poi aggiunge: “A nessuno dei due piace litigare. Quando vai a dormire e il mattino successivo tutto procede bene, vuol dire che la qualità del rapporto c’è, funziona”.

Il Dottore che a smettere di correre non pensa proprio, al quotidiano spiega pure come sia cambiata la sua vita ora che è un uomo adulto: “Cambiano le priorità. A vent’anni pensi a correre e poi a correre. Fine. Cosa accade tra una gara e l’altra non lo ricordi neanche. Adesso è diverso, anche se tra allenamenti, alimentazione da curare, gare e test, le giornate sono identiche a quelle del passato. Però, i pensieri sono anche altri. Riesco persino e seguire un po’ la politica. Continuo a non capire una mazza, ma seguo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2021.