Valentino Rossi e il fratello rivali in pista: ecco chi è Luca Marini

Valentino Rossi e il fratello, Luca Marini, saranno rivali in pista nel Mondiale numero 20 in MotoGp di Valentino. Il quasi 42enne sarà il sella alla Petronas Yamaha, il 23enne alla Ducati. Lui e il Dottore hanno la stessa mamma, Stefania Palma: è nato dalla relazione della donna con lo psicologo romano Massimo Marini. Luca, alla sua prima volta nel MotoGp, è nato il 10 agosto 1997 a Urbino ed è un ragazzo dagli occhi di ghiaccio ancora più azzurri di quelli di Vale.

“Siamo diversi. Per esempio è veramente una persona seria. Lui, dico. Lo guardo e certe volte sembra l’unico quarantenne della famiglia. E’ un figo, ha un enorme talento, ha sempre creduto nei propri mezzi. Mi aspetto che faccia molto bene anche se gli servirà tempo per imparare a guidare la Ducati”, dice Rossi del fratello al Corriere della Sera. Quando gli si chiede per chi la madre tra i due farà il tifo, non ha dubbi: “Beh, spero per tutti e due, senza preferenze”.

Luca Marini ha cominciato a guidare le minimoto già quando aveva 5 anni nello stesso paese cha ha visto crescere il mito dell’invincibile fratello, ovvero Tavullia, nelle Marche, dove vive attualmente insieme alla sua fidanzata Marta Vincenzi e a due cani, Chanel e Wendy.

Il ragazzo, appassionato centauro, chiaramente, adora anche giocare alla Playstation. Abita a pochi chilometri di distanza da Valentino, a cui è davvero legatissimo. “Non è solo un fuoriclasse, ma una bella persona”, ha sottolineato più volte quando è stato intervistato. Ora dovrà battersi contro di lui, ma solo in pista: sarà una gara avvincente ed emozionate, per entrambi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2021.