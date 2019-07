Valeria Bigella ha commentato sul social l'arresto dell'ex fidanzato Alessio Bruno (la coppia aveva partecipato alla quarta edizione di "Temptation Island" per poi veder naufragare la relazione). Un follower alla moretta ha scritto: "Dì la verità stai godendo come un riccio ve?". "Per niente!!! E non cè niente da ridere in queste situazioni", la replica di Valeria.

La Bigella, insomma, ha risposto forte a chiaro di non essere affatto contenta di quanto successo all'ex fidanzato.

Alessio Bruno è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e condannato con rito abbreviato alla pena di due anni e otto mesi e a pagare una multa di 14 mila euro.

Secondo quanto riportato da FanPange, l'ex volto di "Temptation Island" avrebbe ammesso nel corso dell'udienza di svolgere attività di spacciatore da circa un mese in quanto l'attuale fidanzata guadagnerebbe molto più di lui.

Alessio, dopo l'addio a Valeria Bigella, ha iniziato una relazione con Miss Universo Italia Eleonora D'Alessandro. Quest'ultima non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'arresto di Bruno ma su Instagram ha messo like a commenti che la esortavano a rimanergli vicino.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 22/7/2019.