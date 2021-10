Valeria Golino fa le punturine? Ammette: 'Vado dal medico estetico per…’

Valeria Golino ha ammesso di andare dal medico estetico. Si tratta di una figura professionale che si occupa di trattamenti volti a migliorare l’aspetto fisico, ma senza utilizzare il bisturi (o portare i pazienti in sala operatoria). Filler, punturine di botox, sono questi gli interventi più richiesti. L’attrice, 56 anni, non è entrata nei dettagli, ma in un’intervista rilasciata a ‘Oggi’ ha spiegato di stare facendo cose che fino a qualche tempo fa non le appartenevano, pur di fermare per quanto possibile il passare del tempo. Una confessione insolita per un personaggio del mondo del cinema (rispetto a quelli della tv, i volti noti del grande schermo sono più restii a parlare di questi argomenti, sebbene da chirurghi e medici estetici vadano quanto o più dei “colleghi” del piccolo schermo).

L’interprete di tante pellicole di successo è stata a Palazzo Fiuggi, vicino Roma, per disintossicarsi. “Dopo un’estate di lavoro ho sentito il bisogno di resettarmi prendendomi dei giorni di calma, nutrendomi di cibo sano e facendo a meno delle sigarette. Ho fatto una dieta a base di cose buonissime preparate da un grande chef come Heinz Beck… Ho colleghe e amiche che hanno il piacere di curarsi: io non ce l’ho...”, ha fatto sapere.

“Sono riuscita a mettere i miei organi a riposo, quelli che magari con l’alcol potevo aver sollecitato troppo bevendo due bicchieri di vino a cena, fumandoci dopo la sigaretta, poi mangiando magari un pezzetto di salame o il pane con il formaggio. Tutte le abitudini alimentari-ludiche che fanno parte della mia vita, come il piatto di pasta, il dolce... Qui invece tratto il mio corpo come andrebbe trattato. Ho cambiato faccia, sono rilassata e riposata e si vede”, ha aggiunto.

“Il mio problema è che non ho il tempo di coltivare abitudini… Bisognerebbe avere la voglia e la volontà di preoccuparsi di se stessi in continuazione. Ma è una cosa che non mi dà piacere. Certo, con gli anni che passano questa manutenzione è inevitabile, visto che noi attrici siamo esposte alla percezione che gli altri hanno di noi…”, ha quindi continuato.

Poi l’ammissione: “Sono costretta a mettermi delle creme che a 30 anni non usavo, sperando che siano efficaci. Oppure vado dal medico estetico che mi aiuta a ‘mantenermi’, senza stravolgere i miei connotati. La percezione di sé è fondamentale, ma pretendere di sembrare vent’anni più giovane è ridicolo!”.

Infine sulla sua vita sentimentale ha fatto sapere: “Ho un compagno da quattro anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore. Non è che crescendo si migliora e basta, ci si inaridisce anche un po’”. Stando alle riviste di cronaca rosa il compagno sarebbe Fabio Palombi, un ragazzo di 32 anni, ovvero ben 24 meno di lei.

Scritto da: la Redazione il 28/10/2021.