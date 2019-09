Valeria Golino spara a zero contro Chiara Ferragni. In un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ l’attrice italiana ha spiegato che secondo lei solo qualche anno fa l’influencer sarebbe stata ritenuta volgare per i comportanti che mostra sui social. Inoltre pensa che guadagni sulla vacuità. Parlando del documentario sulla vita di Chiara, “Chiara Ferragni – Unposted”, presentato poche ore fa a Venezia, ha detto: “E’ un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”.

La Golino, 53 anni, ha poi parlato degli anni d’oro passati a Hollywood, quando frequentava quotidianamente le star più famose del pianeta. “Tom Cruise era gentile, affettuoso, mi portava regali, senza malizia: ora un orologio, ora un quadro. Dustin Hoffman mi dava le vitamine, mi consigliava sui dottori. Insomma, il Carlo Verdone americano. Ricordo tanti provini, arrivavo spesso a film che hanno fatto epoca, da Ghost a Pretty Woman. I ruoli li davano ad attrici americane. Barry Levinson sul set mi disse: devi imparare a essere disciplinata. Smisi di farmi le canne”, ha raccontato.

Infine ha ricordato anche di quando la regista Lina Wertmuller la definiva “cagna” sul set. “Avevo 16 anni, figuriamoci cosa potevo essere. Era il mio primo film. Cagna, mi urlava. Le voglio un bene dell’anima. Meno male che l’ho incontrata, sennò avrei fatto la cardiologa”, ha scherzato.

Scritto da: la Redazione il 5/9/2019.