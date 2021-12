Valeria Graci mostra il suo corpo ‘imperfetto’ senza paura. Sul social la comica 41enne, attrice e volto di Striscia la Notizia scopre i rotolini sulla pancia e sui fianchi, si fa vedere dai follower in slip e reggiseno. “E’ solo felicità senza filtri”, scrive.

Mamma dal gennaio 2011 di un figlio, avuto con l’ex marito Simon Russo, la Graci manda un messaggio di grande positività a tutte le donne. Anche lei, come molte altre famose, non ha alcun timore si immortalarsi così com’è, senza usare gli artifizi dei filtri per nascondere i proprio difetti. “Io sono bella e quella sui fianchi è solo felicità senza filtri”, sottolinea. E poi in un post scriptum ironizza: “Vi vedo che allargate la foto per vedere l’adipe”. I suoi rotolini di ‘ciccia’ non la sconvolgono affatto, non sono un problema.

Minuta, alta appena 154 centimetri, Valeria è un concentrato di energia. La sua foto sul social fa boom, si prende i complimenti di Sonia Bruganelli, che le sottolinea: “Brava!”. Anche Nek dice la sua: “Ci piaci così come sei”. Sandra Milo si complimenta con lei: “No, no, anche adipe non ne vedo. Sei un fiore!”. Il manager Lucio Presta esulta: “Sei pazzesca!”. “Bella!”, sembra urlare Roberta Capua.

Sono moltissimi i follower che plaudono il gesto. “Ti ami così come sei ed hai vinto tutto”, le fanno sapere. Piovono ‘like’, la body positivity di Valeria Graci conquista.

Scritto da: La Redazione il 10/12/2021.