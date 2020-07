Dopo che lei bacia un altro finisce malissimo il falò di confronto tra Valeria Liberati e Ciavy: Filippo Bisciglia deve intervenire per..

Finisce malissimo il falò di confronto tra Valeria Liberati e Ciavy Andrea Maliokapis a Temptation Island, con il conduttore Filippo Bisciglia costretto a intervenire per evitare che la situazione tra i due fidanzati precipiti.

Un percorso, il loro, iniziato subito in salita. Valeria sin dai primi giorni, dopo aver sentito il fidanzato ammettere di non essere innamorato, si è avvicinata al tentatore Alessandro Basciano. Attrazione fisica, ma non solo. Entrambi sono genitori separati e condividono simili esperienze di vita. Ciavy resiste un paio di falò, poi è costretto a vedere le immagini di Valeria in grande intimità con il tentatore, ex corteggiatore di Uomini e donne. Tra i due c’è un bacio, Alessandro consiglia a Valeria di negare tutto di fronte al compagno, ma Ciavy chiede subito il falò. La coppia non riesce però a confrontarsi perché Ciavy è una furia e ripete sempre lo stesso concetto: ''Tu sei diventata piccola così, non hai la dignità di donna".

VIDEO

Valeria prova a spiegare le sue ragione, ma il fidanzato non la fa parlare tanto che Filippo Bisciglia è costretto a sedersi mezzo ai due partner, cercando di ricucire il rapporto. "Ero convinta di amarlo - spiega Valeria parlando di Ciavy - per me era tutto, sennò una persona non si annulla così. Il nostro è diventato un amore malato. In questi giorni io mi sono riamata”.Ciavy non sembra comprendere fino in fondo le parole della ragazza e replica: ‘’Io esco a testa alta, tu no’’. La loro storia finisce davanti alle telecamere, ma sui social i commenti travolgono il profilo Instagram del ragazzo che è costretto a disattivarli…

Scritto da: La Redazione il 17/7/2020.