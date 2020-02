Valeria Marini e Antonella Elia, lite furiosa al GF Vip

Valeria Marini e Antonella Elia non vanno d’accordo. Al GF Vip tra la showgirl 52enne e l’ex valletta 56enne inevitabilmente arriva la prima furiosa lite: gli animi si accendono al reality show.

Tutta colpa di Aristide Malnati. Mummy, l’egittologo, amico di entrambe le concorrenti, accetta di fare il bagno in piscina con Valeria. Antonella, gelosa, si scatena. Il giardino della Casa diventa teatro dello scontro. “Se fai il bagno con lei, con me hai chiuso”, dice ad Aristide la Elia. Interviene la Marini: “Antonella sei castrante. Io vengo prima, ci conosciamo da vent'anni. Avevamo la stessa sensitiva”. L’ex stella di Non è la Rai sarcastica sottolinea: “Pure la sensitiva, voglio scappare”.

Valeria Marini accusa Antonella di aver mostrato poca solidarietà verso le donne, è per questo che non si può instaurare un vero rapporto di amicizia con lei: “Mi dispiace ma così continui a non fare una bella figura, tiri fuori la cattiveria e non sei solidale con le altre donne”. “Questa è la casa che ti meriti, perché evidentemente fuori non hai un cavolo”, replica duramente l’altra bionda.

Le acque poco dopo sembrano essersi calmate, ma non è così. Al GF Vip le due iniziano di nuovo a battibeccare. Stavolta è Valeria che stuzzica. Antonella Elia indossa un travestimento per un servizio fotografico commissionato dal Big Brother, la Marini le dà della ‘bambola assassina’. La lite si accende nuovamente.

“Stai dando i numeri? Guarda che vengo anche vicina eh?!.Ti zittisco di brutto! Questa è impazzita dopo un giorno!”, inveisce la Elia. Il suo sfogo prosegue in piscina con Antonio Zequila e Aristide Malnati.

“Sarebbe giusto che voi la zittiste, questa è partita in loop! Perché nessuno di voi mi difende! Guarda che io le vado vicino e le do un calcio nel cu*o! – sbotta ancora Antonella - Parlo di quella che ti sta appiovrata con la mano sul ginocchio! E’ mezz’ora che sbraita: ‘bambola assassina’...difendetemi un attimo! Questa bisogna zittirla un attimo, è qui da due giorni, io non posso sopportare!”. I due provano a calmarla, ma potrebbe essere solo l’inizio di una lunghissima querelle mediatica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/2/2020.