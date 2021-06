Valeria Marini accolta da diva in studio a Supervivientes: ecco quanto è realmente dimagrita in Honduras

Valeria Marini, eliminata a Supervivientes, viene accolta come una diva nello studio dell’Isola Spagnola. La showgirl 54enne nè abbronzata e sensualissima nel suo abito tutto paillettes. Sorridente, si dice felice dell’esperienza fatta in Honduras da naufraga, nonostante le liti con gli altri naufraghi. In diretta tv rivela pure quanto è realmente dimagrita: ha perso meno dei 15 chilogrammi che si pensava.

Applausi per Valeria. La Marini è raggiante e in formissima. “Sono molto felice perché tutto è stato meraviglioso anche se molto difficile. Ho imparato molte cose. Volevo andarmene ma poi ho pensato che se me ne fossi andata me ne sarei pentita”, confida al conduttore, un po’ burbero, con cui ha anche un piccolo battibecco.

“Ho perso dodici chili e mezzo!”, rivela poi al settimo cielo. Supervivientes è stata la sua ‘Spa’ personale per perdere un po’ di peso prima dell’estate, ormai alle porte. Valeria confessa perché ha accettato di volare al reality: “Ho fatto Supervivientes senza strategie, volevo portare gioia e felicità al pubblico perché, come tutti già sanno, mia madre veniva da un momento familiare molto difficile. Chi voglio che vinca? Melyssa o Gianmarco”. La bionda non ha mai nascosto il suo legame con Onestini, con cui, forse, avrebbe voluto diventare un po’ più intima, chissà…

In studio la Marini incontra pure Ivan Gonzalez, con ci ha avuto un breve flirt a Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. “Voglio molto bene ad Ivan, è grazie a me se in Italia lo amano moltissimo. E’ un ragazzo di cuore”. I due si salutano a distanza, come impongono le norme anti-Covid. La naufraga torna a essere una diva che lancia ‘baci stellari’ e mostra le sue curve nel vestito attillato con nonchalance: quella di sempre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2021.