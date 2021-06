Valeria Marini eliminata da Supervivientes: ecco quanto è dimagrita

Valeria Marini resiste solo 53 giorni in Honduras all’Isola dei Famosi spagnola. Eliminata da Supervivientes, la showgirl 54enne torna a casa a riprendersi dagli stenti provocati dalla mancanza di cibo e dalla fame: ecco quanto è dimagrita.

La bionda era partita piena di aspettative, avrebbe voluto trionfare, e con la bilancia che segnava 80 kg e 100 grammi, ora il suo peso è sceso moltissimo.

Valeria ha perso ben 15 chilogrammi al reality show. Il prima e dopo Supervivientes mostra quando sia stata difficile questa prova di resistenza fisica.

Valeria Marini, finita a Playa Destierro (la versione spagnola di Playa Imboscada) la scorsa puntata, alla fine ha perso il televoto contro due ragazze che da settimane vivevano lì: Marta Mencia e Palito Dominguin. Il pubblico l’ha condannata: per lei non c’è più stato nulla da fare.

Vola via da Supervivientes, anche se sarà, come gli altri eliminati, in studio a commentare le vicende degli ormai ex compagni di avventura, ancora protagonista con i suoi “baci stellari” e i dissidi che hanno provocato liti furibonde in Honduras. Mostrerà a tutti il suo fisico più snello e curve leggermente più contenute rispetto a quelle fatte vedere prima di arrivare allo show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.