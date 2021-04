Valeria Marini e Gianmarco Onestini si danno da fare a Supervivientes: baci in bocca e intimità tra i due. In Honduras la notte diventa ‘caliente’ per la showgirl e il fratello di Luca. La 53enne non ha mai nascosto la sua forte attrazione per il giovane 24enne, ora arrivano le effusioni ‘hot’.

“Sono innamorata di Gianmarco, è bellissimo. Non mi ha tolto gli occhi di dosso eh?”, ha sottolineato più volte la Marini. E aggiunto: “Sono felice di essere in queste bella isola e di Gianmarco”. Nonostante lui inizialmente sembrasse attratto da un’altra naufraga, la bionda non ha mollato la presa e ha raggiunto il suo scopo.

Tra risate e abbracci, complice il chiaro di luna, Valeria Marini si dichiara al suo compagno d’avventura all’Isola spagnola. L’emiliano si lascia andare e così non mancano le effusioni e le coccole, condite da baci.

“Oh quanto sono felice di essere qui! Sono baci stellari”, sussurra la popolare showgirl a Onestini che, ormai, vero esperto di love story nei reality show, contraccambia.

Anche il mattino ha l’oro in bocca: i due trascorrono altri momenti insieme, poi cantano, ballano e mostrano affiatamento. E’ scoppiato l’amore? Il feeling c’è, è innegabile. Gianmarco, tra l’altro, conosceva già Valeria. Si erano incontrati quando lui aveva solo 19 anni. “All’epoca mio fratello stava facendo ‘Grande Fratello VIP' e io ero ospite. Valeria mi ha salutato in modo super gentile”, ha raccontato agli altri del cast a Supervivientes.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2021.