Valeria Marini, carezze a Gianmarco Onestini a Supervivientes: 'La mia libido è alta'

Valeria Marini si lascia andare e stesa sulla sabbia riempie di carezze Gianmarco Onestini, l’uomo dei suoi desideri a Supervivientes. La showgirl 53enne ammette: “La mia libido è alta”.

Non soffre solo la fame all’Isola spagnola. Valeria ha anche altre grandissime ‘voglie’ ed è il bel 24enne ad accendere le sue fantasie più intime e nascoste. La bionda non fa nulla per nasconderlo, anzi. Del resto al reality è soprattutto questo a far spettacolo.

“La mia libido qui è alta”, confessa la Marini ai compagni di avventura in Honduras mentre tocca intima Gianmarco. “E che tipo di uomo ti piace, Valeria?”, le domanda un’altra naufraga. “Non ho un prototipo. Gianmarco mi piace moltissimo”, replica Valeria. Visto il costante contatto che ricerca con il fratello di Luca Onestini sembra evidente sia così.

“Lo stai accarezzando Valeria mentre dici queste cose, se continui così aumenta anche a sua di libido”, le fa notare una concorrente. Onestini rimane in silenzio e così Valeria Marini, sentendosi forse un po’ fuori luogo, torna sui suoi passi. “No, no, io e Gianmarco siamo amici”, sottolinea. Il ragazzo non si sbilancia. Lei ne prende atto e frena il suo entusiasmo: vorrebbe una love story ma deve mettere a tacere il suo istinto. Magari succederà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.