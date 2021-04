Valeria Marini scoppia in lacrime a Supervivientes per il messaggio della madre. La showgirl in Palapa piange come una bambina sentendo la sua voce. All’Isola spagnola si parla della presunta truffa di cui è stata vittima Gianna Orrù e che ha coinvolto, suo malgrado, pure la bionda.

Jorge Javier Vasquez, il conduttore, in diretta racconta della presunta truffa subita dalla donna. La madre di Valeria Marini ha accusato il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo di averle sottratto con l’inganno 325 mila euro, l’uomo è stato rinviato a giudizio, ma si dichiara innocente e respinge le accuse. Sarà il tribunale a decidere.

“Sono preoccupata per mia madre perché sta uscendo da un periodo molto difficile. Anche per me è stato difficile ed è per questo che ho deciso di partecipare a Supervivientes. E’ stato un modo per recuperare le forze”, spiega con la voce rotta la Marini.

Nei giorni scorsi ha avuto molti momenti di tristezza in Honduras e ha raccontato agli altri la brutta vicenda. "Per me mia madre è tutto. Ha passato un periodo difficile. La sua salute va bene ma sono stati tre anni molto duri”, sottolinea ancora.

Il presentatore le svela la sorpresa: Gianna è in videochiamata con lei. “Va tutto bene. Sto bene. Troverai grandi notizie quando tornerai in Italia. Devi essere serena. Sei una donna a tutti gli effetti e devi dimostrare il tuo valore. Voglio vederti sempre forte”, le dice la mamma. La Marini crolla. E’ felice di sentire la sua voce. E’ rassicurata: voleva assolutamente sapere come se la cavasse senza di lei al suo fianco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.