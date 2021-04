Valeria Marini e il duro scontro a Supervivientes, le dicono: 'Sei pazza'

Valeria Marini continua a far parlare di sè nell’avventura a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola. La showgirl italiana, 53 anni, è nuovamente protagonista di uno dei momenti più salienti del reality con un duro litigio per colpa di un coltello.

Dopo aver intossicato alcune sue compagne d’avventura, convincendole a mangiare delle uova crude vinte durante una prova ricompensa, la Marini ha avuto una brutta discussione su un altro argomento. Valeria è stata protagonista di un duro scontro con una’altra naufraga Sylvia Pantoja.

La cantante spagnola, infatti per tagliare il cocco, avrebbe usato un coltello sporco di lumache di mare, che ha mandato su tutte le furie la showgirl italiana che glielo ha strappato di mano: "No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache”. A quel punto la Pantoja è sbottata urlando: ''Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!''.

Il percorso della Marini nel reality spagnolo inizia ad essere complicato.

Scritto da: La Redazione il 19/4/2021.