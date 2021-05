Valeria Marini scoppia in lacrime a Supervivientes: ecco perché

Valeria Marini scoppia in lacrime a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. In Honduras accade tutto nel giorno del suo 54esimo compleanno, lo scorso 14 maggio. La showgirl piange disperata, anche se le lacrime non scendono. Ma lei si asciuga gli occhi e si difende con il suo spagnolo ‘raffazzonato’: ecco perché.

Nel suo giorno speciale la bionda, che è già finita in nomination ed è stata salvata diverse volte dal pubblico iberico, riceve un regalo dalla produzione: una torta che Valeria avrebbe dovuto condividere con gli altri naufraghi. Così non accade: la Marini si ‘pappa’ il dolce solo con pochi intimi, i suoi ‘fedelissimi’. In questo modo scatena gli ‘esclusi’. Accusata dalla maggior parte del gruppo di essere un’egoista, scoppia in lacrime e si difende: non aveva ben capito le indicazioni degli autori.

Valeria Marini ha tutti contro. I compagni di avventura della sarda si arrabbiano moltissimo e inveiscono contro la donna dai ‘baci stellari’. Lei piange, ma non parrebbe così pentita del suo gesto. “Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non lo avevo capito!”, sottolinea.

E ancora, mostrando il comunicato ricevuto insieme alla torta, aggiunge: “Qua c’è scritto ‘puede dejar mirando’ ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta”.

Valeria diventa il nemico numero uno a Supervivientes. Era già stata accusata di andare a pesca di conchiglioni e granchi e di mangiarseli da sola in mare e ora si aggiunge pure questo episodio. I naufraghi sono imbufaliti, non gliela faranno sicuramente passare liscia…

