La showgirl 59enne rivela il suo sex toy preferito e confessa: “L’ho fatto con due uomini: bellissimo”

E’ la protagonista, senza filtri, del videocast “Privé by MOW ad Escort Adivisor” e si lascia andare

Confessioni aperte, piccanti e sincere. Valeria Marini si svela senza tabù sui temi legati alla sua sessualità. Protagonista, senza filtri, del videocast “Privé by MOW ad Escort Adivisor”, si lascia andare e svela: “Mi masturbo tutti i giorni”. La showgirl 59enne rivela pure il suo sex toy preferito: il “succhia clitoride”.

''Mi masturbo tutti i giorni'': Valeria Marini si svela senza tabù sui temi legati alla sua sessualità

La sarda, quando le si domanda del sesso a tre, ammette: “Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo”. Lo preferisce a quello con due donne: “Con due uomini è più bello”. E racconta: “Mi masturbo tutti i giorni. Ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo”. Sui sex toy dice: “Li adoro. Mi piacciono quelli che vibrano. Il mio preferito? Il succhia clitoride”. Moreno Pisto la incalza: “Tu sei pro sesso anale?”. Lei confida: “Il sesso è un universo infinito. Quello che ti piace”.

E’ la protagonista, senza filtri, del videocast “Privé by MOW ad Escort Adivisor” e si lascia andare

In studio compare Lory, escort presente su Escort Advisor. Le due si confrontano sul sesso e quello a pagamento. “Mi piace vincere sessualmente con un uomo e sottometterlo anche economicamente. Scelgo io come usare gli uomini e non mi faccio usare”, spiega la donna. Valeria ha un pensiero diametralmente diverso: “Per me è l’opposto. Farsi pagare per fare l’amore significa farsi usare”.