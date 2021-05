Valeria Marini sfiora la rissa a Supervivientes, l'accusa shock dell’altra naufraga: 'Vecchia pazza!'

Valeria Marini sfiora la rissa a Supervivientes. In Honduras all’Isola dei Famosi spagnola la bionda va su tutte le furie quando gliene rimproverata dagli altri naufraghi: la sua colpa? Avrebbe lasciato gli escrementi in bella vista. Lo scontro tra la showgirl e la cantante Lara Sejen è durissimo e volano parole di fuoco. L’altra non si contiene e urla: “Vecchia pazza!”.

Lara punta il dito contro Valeria: avrebbe lasciato i suoi bisogni vicino al bagno senza occultarli. “Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda”, replica furibonda la Marini. La risposta della sua ‘compagna di avventura', però, non si fa attendere.

“Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai caga*o, non che hai ammazzato nessuno!", controbatte fuori da ogni grazia la Sajen. Valeria ascolta e quando sente l’accusa shock, perde definitivamente le staffe. La lite è furibonda.

La 54enne deride la rivale per la sua pancia ed è feroce: “Raccontami qual è la tua storia? Qual è la tua storia? La mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, le donne mi amano, i bambini mi amano. Tu a me hai detto vecchia pazza ma guarda cosa hai lì e ora guarda il mio corpo, guardalo! Ma dove vai!”. La Marini è incontenibile e gli animi al reality sono sempre più accesi, ormai al limite.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2021.