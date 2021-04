Valeria Marini si rotola nel fango a Supervivientes: il gioco svela il suo peso

Valeria Marini naufraga in Honduras e per Supervivientes si rotola scatenata nel fango insieme agli altri concorrenti del reality show spagnolo. La bionda non si risparmia nel gioco che la vede protagonista e che rivela alla fine anche il suo peso.

Valeria è entusiasta e nella prima puntata di Supervivientes si presenta al folto gruppo. C’è un altro italiano nel cast, Gianmarco Onestini, che ormai in terra iberica sembra proprio aver trovato fortuna. La Marini sembrerebbe averlo già puntato, anche se, fatalità, inizialmente non starà con lei. I naufraghi, proprio come accaduto all’Isola dei Famosi italiana, sono stati divisi in due squadre.

Valeria Marini vivrà la sua avventura su un barcone in mezzo al mare, Onestini se ne starà comodamente sulla spiaggia, invece. Poco male, la fame sarà tanta e c’è altro a cui pensare, come il gioco da affrontare e che rivela il peso non solo della bionda ma di tutti i concorrenti.

La Marini, insieme agli altri, deve lanciarsi nel fango e appesantire il suo corpo e poi superare un percorso a ostacoli. Arrivata al traguardo, deve salire su una bilancia in cui è indicato il suo peso iniziale, così da poter calcolare con precisione i chili di fango accumulati.

Valeria non ci pensa un istante e segue le regole del gioco, alla fine svela il suo peso: da 80 kg e 100 grammi è passata a 84 e 100 grammi, è riuscita ad accumulare 4 chili di fango e sabbia. Nonostante tutto questo gran lavoro, però, la sua squadra non vince.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2021.