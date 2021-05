Valeria Marini urina fuori dal bagno a Supervivientes e si difende: 'La mia pipì come gocce di Chanel'

Valeria Marini è sotto accusa a Supervivientes. La showgirl litiga ancora all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, la convivenza con gli altri naufraghi diventa sempre più difficile. Stavolta additata per aver urinato fuori dalla latrina da un’altra concorrente, sbotta: “La mia pipì è fatta di gocce di Chanel”. La bionda genera malumori anche perché usa tutto lo shampoo a disposizione dei concorrenti, quello vinto in una prova ricompensa…

Marta Lopez riprende Valeria Marini: avrebbe urinato fuori dal ‘bagno’ in mezzo alla giungla, davanti alla porta dove passano tutti. “Non fare pipì sulla porta del bagno perché poi la calpestiamo", le dice la naufraga. La Marini prima nega, poi ammette: l’ha fatto perché all'interno della latrina non c'è la luce. "Ma noi passiamo tutti di là", replica arrabbiata l’altra. E continua: "Il bagno non ha tetto, hai la stessa luce nella latrina. Te lo dico con tutta l'educazione del mondo".

Lo scontro va avanti: “No. Non l'hai detto educatamente", controbatte la 53enne. E aggiunge: "L'hai detto in modo molto crudo. Parli come una matta, come sempre. Ieri ti hanno nominato tutti". L'iberica risponde ancora: "Non mi hanno nominato tutti, e se fosse così non mi importa, perché non sto andando come te a supplicare di non essere nominata".

Valeria il giorno dopo si confronta con Gianmarco Onestini, a cui è legatissima e si sfoga: “Dormivo ed era tutto buio, non mi ero resa conto neppure dove fossi, pensavo di essere vicino all’acqua. Inoltre, la mia pipì è fatta di gocce di Chanel”, dice, scatenando l’ilarità del fratello di Luca.

Non finisce qui. Valeria viene accusata pure per aver usato quasi tutto lo shampoo conquistato dai naufraghi con una prova. “Stamattina ti ho visto con la testa piena di shampoo. Se ne prendi poco non esce così tanta schiuma”, le sottolinea un compagno. “Non lo so, non è possibile che sia caduto? Io non sono stata. La prossima volta non mi laverò più da sola, non mi piace che pensate questa cosa”, si difende lei. E ancora: “Non mi permetto di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona. Io ho detto la verità e mi dispiace che voi non abbiate lo shampoo, ma non l'ho finito io". Ma le frizioni crescono vertiginosamente…

