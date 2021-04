Valeria Marini parte per 'Supervivientes': 'Amo la Spagna quanto l’Italia'

Valeria Marini è pronta ad affrontare la sua ennesima avventura in un reality. E’ volata in Honduras per naufragare all’Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes. Ai fan, direttamente dal suo profilo, la bionda showgirl in un video postato sul suo profilo Instagram svela il suo look, quello che ha deciso di portare con sé e indossare in spiaggia sotto il sole. E confessa: “Amo la Spagna quanto l’Italia”.

Valeria apre la sua valigia e fa vedere a tutti i bikini che ricopriranno le sue curve a Cayo Cochinos. “Questo è molto selvaggio”, dice di un due pezzi che ha lo slip pieno di frange. Un altro è rosso. “Perché la Spagna è rosso”, spiega.

“Vengo dall’Italia, sono innamorata della Spagna e di tutta la gente spagnola”, dice la 53enne. Valeria a Supervivientes ha anche portato una felpa, un piumino per coprirsi la notte e dei leggings. “Questi si serviranno contro i mosquitos”, precisa. In valigia pure un maglione e i jeans.

La Marini lascia per ultimo un oggetto a lei particolarmente caro, un cuscino a forma di stella: “Questa è una stella e ha una storia bellissima. Viene dalla Walk of Fame di Hollywood, me l’hanno regalata in un momento molto importante. Per me è speciale, come voi altri”.

E’ emozionata e contenta di aver accettato. Valeria spera di essere accolta nel migliore dei modi e conclude: “Amo la Spagna quanto l’Italia”. Poi immancabile arriva il suo saluto: “Baci stellari”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2021.