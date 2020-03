Selvaggia Lucarelli ha telefonato a Valeria Marini per capire se davvero, come ha raccontato ai coinquilini durante la sua permanenza nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, avesse fatto il tampone per il Covi19 prima di entrare a Cinecittà. La showgirl 52enne ai compagni di gioco aveva infatti detto: “Tranquilli, ho fatto il tampone prima di entrare, sono negativa”. Al telefono a Selvaggia ha confermato: “Sì prima di entrare al GF ma tramite un mio amico dottore, non posso parlarne però, è una cosa privata”. “Sì ma sei entrata il 24 febbraio e…”, replica la Lucarelli, 45 anni. “Ma io l’ho fatto prima il 19 febbraio, di venerdì o sabato (il 19 febbraio era mercoledì ndr)”, risponde allora Valeria.

Selvaggia quindi la incalza, ma non riesce a fare chiarezza sulla vicenda, che resta ancora molto fumosa. Sembra davvero difficile che la Marini possa aver fatto il tampone il 19 febbraio, quando ancora non era neanche stato scoperto il paziente 1 di Codogno.

Nella Casa si è poi sentita poco bene. E qualche ora dopo pure Antonio Zequila ha avuto un po’ di spossatezza. Fabio Testi si è subito preoccupato molto. Le rassicurazioni della Marini, che secondo qualcuno avrebbe rischiato di portare il virus tra le mura della Casa più spiata d’Italia, sono state solo un’invenzione, o nella vicenda del tampone c’è qualcosa di vero?

Scritto da: la Redazione il 25/3/2020.