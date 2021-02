Valerio Massimo Manfredi è uscito dal coma: ecco come sta ora

Alda D'Eusanio chiede scusa alla Pausini

Alda D’Eusanio dopo essere stata eliminata dal ‘Grande Fratello Vip’ per le parole pronunciate su Laura Pausini, ha deciso di scrivere alla cantante per chiederle scusa. Non è sicura di aver mandato l’sms al numero giusto, ma ora ha scelto di condividere via social il contenuto della missiva digitale.

