E’ morto il padre di Valerio Scanu. Il signor Tonino aveva 64 anni ed era ricoverato da molti giorni in terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus. La tristissima notizia è stata diffusa dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, ma non arriva esattamente come un fulmine a ciel sereno, visto che lo stesso cantante negli ultimi tempi è andato più volte in tv a raccontare del dolore causato dalla situazione.

Durante una recente intervista rilasciata a ‘Storie Italiane’ su Raidue aveva spiegato a Eleonora Daniele che la situazione era peggiorata improvvisamente. “La situazione è peggiorata. I polmoni sono compromessi perché è proprio il tipo di malattia; sono undici giorni che è intubato, due giorni fa hanno tentato una manovra, una tracheotomia, ma non è andata bene", aveva fatto sapere. Ora il triste epilogo, che dovrebbe servire da monito a tutti coloro che ancora in prendono sul serio questa malattia.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2020.