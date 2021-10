Vanessa Hessler incinta per la seconda volta: foto col pancione

Vanessa Hessler è incinta per la seconda volta. La bella attrice italo americana condivide sul social alcune foto col pancione e annuncia: “Felice di condividere l’eccitante notizia. Noi stiamo in dolce attesa! Baby numero due ti stiamo aspettando!”.

La bionda 33enne e il produttore Gianni Nunnari sono già genitori di Caterina, venuta al mondo il 14 novembre 2015 che che tra poco compirà 6 anni. Il compagno di Vanessa è padre anche di Giulia, 28 anni, avuta dalla sua prima moglie Anna Rita Dell’Atte. La coppia è al settimo cielo. Negli Usa, dove vive, aspetta con ansia la nascita del bebè, di cui, però, non svela il sesso.

La Hessler e Nunnari sono legati da molti anni. I 29 anni di differenza d’età non sono mai stati un problema nel loro rapporto. Il 62enne, ex fidanzato di Naomi Campbell, la rende felice. I due vivono felicemente a Los Angeles dal 2014.

“Al mio compagno non ho mai chiesto di prendere parte a un provino per uno dei suoi film e nemmeno gli ho mai chiesto di avere una parte”, aveva dichiarato in passato Vanessa. E aggiunto: “Credo che metterei da parte la carriera se avessi un figlio. A fare due cose insieme si fa male e allevare un figlio non è un affare da poco. Non è che puoi dire: ok faccio la mamma e poi faccio l’attrice”. E così è stato: è una mamma super attenta e ora in trepida attesa di abbracciare e tenere stretto il suo secondo figlio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2021.