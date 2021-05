Vanessa Incontrada a 42 anni non esclude un altro figlio: 'Mai dire mai'

Vanessa Incontrada a 42 anni non esclude di avere un altro figlio. Ospite di Mara Venier a Domenica In l’attrice confessa: “Mai dire mai”. Poi sul primogenito rivela che ora che è cresciuto è molto orgoglioso di lei.

La spagnola in questi giorni è sul set di “Fosca Innocenti”, una nuova fiction Mediaset che la vedrà protagonista. Nel salotto di ‘zia’ Mara si racconta. Vanessa vive in simbiosi con il figlio avuto dal compagno Rossano Laurini, imprenditore e direttore artistico di molti locali della Maremma toscana, che sta per compiere 13 anni.

“Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano dalla mia abitazione e da mio figlio Isàl - svela la Incontrada - Lui adesso pensa agli amici, solo che adesso riconosce quello che faccio e sento un grande orgoglio da parte sua”.

Poi aggiunge: “Erano anni che volevo un po' di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui. E in questa fase ora è anche più difficile staccarsi da lui. E’ un punto fermo”.

La Venier le domanda se desideri un altro figlio, Vanessa Incontrada nonostante le 42 primavere non dice di no: “Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà, sarà, sennò va bene così”.

L’artista si sente una donna realizzata, felice del percorso da attrice intrapreso e consolidato negli anni, della sua famiglia e dei genitori. La mamma, che si è sempre fidata di lei e delle sue scelte, ora che vive lontano da lei le manca moltissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2021.